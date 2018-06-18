ГПСУ задержала пятерых иностранцев из "стран миграционного риска" за взятки

“Задокументировано 5 фактов предоставления иностранцами (Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Анголы) неправомерной выгоды сотрудникам Отдельного контрольно-пропускного пункта ”Киев“ за их незаконный пропуск через границу”, — говорится в сообщении военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По данным ГПУ, во всех случаях иностранцы были задержаны, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Два производства направлены в суд и по ним получены реальные приговоры.



После вынесения судом приговоров по обвинению иностранцев (граждан Нигерии и Пакистана) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, последние уплатили штраф на общую сумму 25,5 тыс грн. Также по решению суда у указанных иностранцев была проведена спецконфискация предмета неправомерной выгоды в доход государства Украина, а именно — денежные средства на общую сумму 1500 долларов США.



При согласованных совместных действиях военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины и Государственной миграционной службы Украины, иностранцы (граждане Нигерии и Пакистана), принудительно возвращены в страны их гражданской принадлежности.



По трем другим уголовным производствам по подозрению иностранцев граждан Индии, Алжира и Анголы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду) УК Украины, сейчас идет досудебное расследование.

Ранее в Харькове члены банды за год переправили в Украину более 500 нелегалов.

Напомним, Кабмин планирует разработать законопроект по проверке въезда граждан “из стран миграционного риска”.