ГПСУ задержала пятерых иностранцев из "стран миграционного риска" за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По результатам скоординированной работы правоохранительных органов Центрального региона Украины задержаны пять иностранцев за попытку незаконно проникнуть в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“Задокументировано 5 фактов предоставления иностранцами (Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Анголы) неправомерной выгоды сотрудникам Отдельного контрольно-пропускного пункта ”Киев“ за их незаконный пропуск через границу”, — говорится в сообщении военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.
По данным ГПУ, во всех случаях иностранцы были задержаны, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Два производства направлены в суд и по ним получены реальные приговоры.
После вынесения судом приговоров по обвинению иностранцев (граждан Нигерии и Пакистана) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, последние уплатили штраф на общую сумму 25,5 тыс грн. Также по решению суда у указанных иностранцев была проведена спецконфискация предмета неправомерной выгоды в доход государства Украина, а именно — денежные средства на общую сумму 1500 долларов США.
При согласованных совместных действиях военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины и Государственной миграционной службы Украины, иностранцы (граждане Нигерии и Пакистана), принудительно возвращены в страны их гражданской принадлежности.
По трем другим уголовным производствам по подозрению иностранцев граждан Индии, Алжира и Анголы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду) УК Украины, сейчас идет досудебное расследование.
Ранее в Харькове члены банды за год переправили в Украину более 500 нелегалов.
Напомним, Кабмин планирует разработать законопроект по проверке въезда граждан “из стран миграционного риска”.