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ГПСУ задержала пятерых иностранцев из "стран миграционного риска" за взятки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. По результатам скоординированной работы правоохранительных органов Центрального региона Украины задержаны пять иностранцев за попытку незаконно проникнуть в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“Задокументировано 5 фактов предоставления иностранцами (Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Анголы) неправомерной выгоды сотрудникам Отдельного контрольно-пропускного пункта ”Киев“ за их незаконный пропуск через границу”, — говорится в сообщении военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По данным ГПУ, во всех случаях иностранцы были задержаны, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Два производства направлены в суд и по ним получены реальные приговоры.

После вынесения судом приговоров по обвинению иностранцев (граждан Нигерии и Пакистана) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, последние уплатили штраф на общую сумму 25,5 тыс грн. Также по решению суда у указанных иностранцев была проведена спецконфискация предмета неправомерной выгоды в доход государства Украина, а именно — денежные средства на общую сумму 1500 долларов США.

При согласованных совместных действиях военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины и Государственной миграционной службы Украины, иностранцы (граждане Нигерии и Пакистана), принудительно возвращены в страны их гражданской принадлежности.

По трем другим уголовным производствам по подозрению иностранцев граждан Индии, Алжира и Анголы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду) УК Украины, сейчас идет досудебное расследование.

Ранее в Харькове члены банды за год переправили в Украину более 500 нелегалов.

Напомним, Кабмин планирует разработать законопроект по проверке въезда граждан “из стран миграционного риска”.

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