ДПСУ затримала п’ятьох іноземців із “країн міграційного ризику” за хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За результатами скоординованої роботи правоохоронних органів Центрального регіону України затримано п’ятьох іноземців за намагання незаконно проникнути в Україну. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Задокументовано 5 фактів надання іноземцями (Нігерії, Пакістану, Індії, Алжиру та Анголи) неправомірної вигоди співробітникам Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ за їх незаконний пропуск через кордон”, — йдеться у повідомленні військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України.
За данимим ГПУ, в усіх випадках іноземців затримано, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Два провадження скеровані до суду та за ними отримано реальні вироки.
Після винесення судом вироків за обвинуваченням іноземців (громадян Нігерії та Пакістану) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, останні сплатили штраф на загальну суму 25,5 тис грн. Також за рішенням суду у вказаних іноземців проведено спецконфіскацію предмету неправомірної вигоди у дохід держави Україна, а саме — грошові кошти на загальну суму 1500 доларів США.
За узгоджених спільних дій військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України та Державної міграційної служби України, іноземці (громадяни Нігерії та Пакістану), примусово повернуті до країн їх громадянської належності.
По трьом іншим кримінальним провадженням за підозрою іноземців громадян Індії, Алжиру та Анголи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду) КК України, наразі триває досудове розслідування.
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