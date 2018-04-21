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ГПСУ: убегая контрабандисты бросили 22 ящика сигарет и резиновую лодку

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Закарпатье и Волыни контрабандисты бросили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, убегая от "зеленых беретов". Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ, передает УНН.

ГПСУ: убегая контрабандисты бросили 22 ящика сигарет и резиновую лодку

Сегодня на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда помешали неизвестным переместить через государственную границу большое количество табачных изделий. Так, во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили свою ношу и обратились в бегство. За 150 метров до украинской-румынской границы нарядом было обнаружено 10 пакетов с табачными изделиями.

Кроме того, вчера на Волыни пограничный наряд отдела "Ровно" Луцкого отряда, в ходе реализации информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы и с их участием, обнаружил движение группы неизвестных лиц с пакетами в сторону госграницы. Нарушители, заметив правоохранителей, прибегли к бегству. Во время осмотра участка в 15 метрах от украинской-польской границы пограничники нашли 12 ящиков сигарет и резиновую лодку.

Сейчас найдены в обоих случаях сигареты доставлены в отделы пограничной службы "Деловое" и "Ровно". Планируется их передача в ГФС. Продолжаются поиски нарушителей, которые бросили контрабанду.

Напомним, пограничники нашли на Волыни гексакоптер, с помощью которого воздухом через границу переправляли контрабандные сигареты.

Украинские Национальные Новости

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