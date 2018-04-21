ГПСУ: убегая контрабандисты бросили 22 ящика сигарет и резиновую лодку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Закарпатье и Волыни контрабандисты бросили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, убегая от "зеленых беретов". Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ, передает УНН.
Сегодня на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда помешали неизвестным переместить через государственную границу большое количество табачных изделий. Так, во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" заметил группу лиц с пакетами, которые быстро двигались в сторону границы. Правоохранители немедленно начали преследование контрабандистов, совершив несколько предупредительных выстрелов. Несмотря на законные требования пограничников, неизвестные бросили свою ношу и обратились в бегство. За 150 метров до украинской-румынской границы нарядом было обнаружено 10 пакетов с табачными изделиями.
Кроме того, вчера на Волыни пограничный наряд отдела "Ровно" Луцкого отряда, в ходе реализации информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы и с их участием, обнаружил движение группы неизвестных лиц с пакетами в сторону госграницы. Нарушители, заметив правоохранителей, прибегли к бегству. Во время осмотра участка в 15 метрах от украинской-польской границы пограничники нашли 12 ящиков сигарет и резиновую лодку.
Сейчас найдены в обоих случаях сигареты доставлены в отделы пограничной службы "Деловое" и "Ровно". Планируется их передача в ГФС. Продолжаются поиски нарушителей, которые бросили контрабанду.
Напомним, пограничники нашли на Волыни гексакоптер, с помощью которого воздухом через границу переправляли контрабандные сигареты.