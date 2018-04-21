ДПСУ: втікаючи контрабандисти покинули 22 ящика сигарет та гумовий човен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Закарпатті та Волині контрабандисти покинули 22 ящика сигарет та гумовий човен, тікаючи від "зелених беретів". Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Сьогодні на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону перешкодили невідомим перемістити через державний кордон велику кількість тютюнових виробів. Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу “Ділове” помітив групу осіб із пакунками, які швидко рухались у бік кордону. Правоохоронці негайно почали переслідування контрабандистів, здійснивши кілька попереджувальних пострілів. Незважаючи на законні вимоги прикордонників, невідомі покидали свої ноші та вдались до втечі. За 150 метрів до українсько-румунського кордону нарядом було виявлено 10 пакунків з тютюновими виробами.
Крім того, учора на Волині прикордонний наряд відділу “Рівне” Луцького загону, в ході реалізації інформації оперативних співробітників Держприкордонслужби та за їх участю, виявив рух групи невідомих осіб з пакунками в бік держрубежу. Порушники, помітивши правоохоронців, вдалися до втечі. Під час огляду ділянки за 15 метрів від українсько-польського кордону прикордонники знайшли 12 ящиків сигарет та гумовий човен.
Наразі знайдені в обох випадках сигарети доставлені до відділів прикордонної служби “Ділове” та “Рівне”. Планується їх передача до ДФС. Тривають пошуки порушників, які покинули контрабанду.
Нагадаємо, прикордонники знайшли на Волині гексакоптер, за допомогою якого повітрям через кордон переправляли контрабандні сигарети.