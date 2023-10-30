ГПСУ: на границе с Молдовой временно не будет работать пункт пропуска "Мамалыга-Крива"
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Во вторник 31 октября пункт пропуска "Мамалыга-Крива" временно приостановит работу с 07:00 до 09:00. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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"Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" 31 октября с 07:00 до 09:00 временно приостановит работу. Молдавские коллеги информируют, что в это время в пункте пропуска будут модернизировать электрооборудование", - говорится в сообщении.
Ближайшие контрольно-пропускные пункты для пересечения – "Кельменцы-Ларга" и "Росошаны-Бричаны". Пограничники просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.
Напомним
Правительство отменило решение О временном закрытии железнодорожного пункта пропуска "Кучурган" на границе с Приднестровьем. Его открыто как для пассажирского, так и для грузового транспорта, но для автомобилей он по-прежнему будет закрытым.
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