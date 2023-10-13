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Україна відкрила пункт пропуску з Придністров'ям, який був закритий з початку повномасштабного вторгнення

Україна відкрила пункт пропуску з Придністров'ям, який був закритий з початку повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 499107 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На кордоні України та Придністров'я (Молдова) знову відкрили пункт пропуску "Кучурган", але тільки для поїздів. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, передає УНН.

Деталі

Уряд скасував рішення про тимчасове закриття залізничного пункту пропуску "Кучурган" на кордоні с Придністров'ям. Його відкрито як для пасажирського, так і для вантажного транспорту, але для автомобілів він як і раніше буде закритим.

Усі пункти пропуску на кордоні з Придністров'ям, росією та Білоруссю було закрито рішенням уряду України від 26 лютого 2006 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з росією

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