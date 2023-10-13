Украина открыла пункт пропуска с Приднестровьем, который был закрыт с начала полномасштабного вторжения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. На границе Украины и Приднестровья (Молдова) снова открыли пункт пропуска "Кучурган", но только для поездов. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, передает УНН.

Детали

Правительство отменило решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска "Кучурган" на границе с Приднестровьем. Он открыт как для пассажирского, так и для грузового транспорта, но для автомобилей по-прежнему будет закрыт.

Все пункты пропуска на границе с Приднестровьем, Россией и Беларусью были закрыты решением правительства Украины от 26 февраля 2006 года.

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