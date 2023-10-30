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ДПСУ: На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Мамалига-Крива"

Київ • УНН

 • 42762 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У вівторок 31 жовтня пункт пропуску "Мамалига-Крива" тимчасово призупинить роботу з 07:00 до 09:00. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

ДПСУ: На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Мамалига-Крива"

Цитата

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться у повідомленні.

Найближчі пункти пропуску для перетину – "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани". Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо

Уряд скасував рішення про тимчасове закриття залізничного пункту пропуску "Кучурган" на кордоні с Придністров'ям. Його відкрито як для пасажирського, так і для вантажного транспорту, але для автомобілів він як і раніше буде закритим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що відомо

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