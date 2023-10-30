ДПСУ: На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Мамалига-Крива"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У вівторок 31 жовтня пункт пропуску "Мамалига-Крива" тимчасово призупинить роботу з 07:00 до 09:00. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться у повідомленні.
Найближчі пункти пропуску для перетину – "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани". Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Нагадаємо
Уряд скасував рішення про тимчасове закриття залізничного пункту пропуску "Кучурган" на кордоні с Придністров'ям. Його відкрито як для пасажирського, так і для вантажного транспорту, але для автомобілів він як і раніше буде закритим.
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