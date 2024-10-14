Дожди с ветром и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидаются дожди, кроме юга. Ветер западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 8-13°, на юге теплее.
На части территории Украины сегодня ожидаются дожди. Ветер местами с порывами до 15-20 м/с. Температура днем 8-19°, на юге теплее. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 14 октября ночью в Украине, кроме юга, умеренные, днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем 14-19°.
На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.
В Киевской области
Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°.