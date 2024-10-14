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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Дощі з вітром і мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні очікуються дощі, крім півдня. Вітер західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 8-13°, на півдні тепліше.

Дощі з вітром і мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

На частині території України сьогодні очікуються дощі. Вітер місцями з поривами до 15-20 м/с. Температура вдень 8-19°, на півдні тепліше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 14 жовтня вночі в Україні, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

На Київщині 

Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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