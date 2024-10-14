Дощі з вітром і мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікуються дощі, крім півдня. Вітер західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 8-13°, на півдні тепліше.
На частині території України сьогодні очікуються дощі. Вітер місцями з поривами до 15-20 м/с. Температура вдень 8-19°, на півдні тепліше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 14 жовтня вночі в Україні, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.
Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.
На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.
На Київщині
Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.