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Дожди с грозами и шквалами, в Киеве без осадков - прогноз погоды на 10 июля

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

В пятницу, 10 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град. В Киеве и области будет без осадков, температура воздуха +21...+23°.

Дожди с грозами и шквалами, в Киеве без осадков - прогноз погоды на 10 июля

В пятницу, 10 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму значительные дожди, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-25°, на юге, юго-востоке страны 23-28°, в западных областях 15-20°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 10 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +21°...+23°.

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