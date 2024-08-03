В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме востока и юго-востока. Температура днем 20-34°, в зависимости от региона. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди.

Ветер преимущественно южный, в западных областях с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части 18-23°; днем 27-32, в Одесской области и в Крыму до 34°, в западных и северных областях 20-25°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 20-25°, в Киеве 15-17°, днем 22-24°.