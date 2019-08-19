Downdetector сообщил о глобальный сбой в работе Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сервис Downdetector, отслеживающий работу различных интернет-ресурсов, сообщил о проблемах Instagram, передает УНН со ссылкой на данные ресурса.
Люди жалуются, что не могут войти в социальную сеть: 83% обращений связаны именно с этой проблемой. 13% говорят о невозможности загрузить Instagram.
По данным Downdetector проблемы с Instagram наблюдаются в Германии, Франции, Бразилии, Австрии, Испании. На территории Украины проблемы наблюдаются в столице, а также во Львове, Харькове, Днепре и Одессе.
Пользователи Downdetector отмечают, что проблемы в работе сервиса ежедневно продолжаются с 14 августа.
Как сообщал УНН, в Instagram представили функцию для борьбы с дезинформацией.