Downdetector повідомив про глобальний збій в роботі Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сервіс Downdetector, що відслідковує роботу різних інтернет-ресурсів, повідомив про проблеми Instagram, передає УНН з посиланням на дані ресурсу.
Люди скаржаться, що не можуть увійти в соціальну мережу: 83% звернень пов’язані саме з цією проблемою. 13% говорять про неможливість завантажити Instagram.
За даними Downdetector проблеми з Instagram спостерігаються в Німеччині, Франції, Бразилії, Австрії, Іспанії. На території України проблеми спостерігаються у столиці, а також у Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі.
Користувачі Downdetector відзначають, що проблеми в роботі сервісу щодня тривають з 14 серпня.
Як повідомляв УНН, в Instagram представили функцію для боротьби з дезінформацією.