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В Instagram представили функцію для боротьби з дезінформацією

В Instagram представили функцію для боротьби з дезінформацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Соціальна мережа Instagram представила інструмент, який дозволить повідомляти про поширення дезінформації. Про це повідомляє УНН, спираючись на інформацію видання Голос Америки та The Hill.

Пости, позначені користувачами як підозрілі, розглядатиме спеціальний колектив фактчекерів. Пости, які буде визнано такими, що містять дезінформацію, не видалятимуть, але вони більше не з’являтимуться на сторінках пропонованих постів та популярних хештегів.

Раніше доповідь Сенатського комітету з питань розвідки звертала увагу компанії Facebook, яка володіє Instagram та мессенджером Whatsapp, на недостатню увагу до поширення дезінформації з боку Росії в Instagram.

Журналіст-розслідувач Кесі Мічел зокрема звернув увагу на те, що у доповіді Instagram було названо “ключовим полем бою”. Звіт законодавців також звернув увагу на те, що за кількістю взаємодій із користувачами соціальна мережа Instagram випереджає Facebook.

Як відзначає видання The Hill, Instagram посилює боротьбу з дезінформацією на тлі спалаху захворювання на кір у США, який пов'язують із значною кількістю дезінформації про буцімто шкоду вакцинації, яка поширюється онлайн.

Нагадаємо, ФБР шукає підрядників для виявлення загроз серед користувачів Twitter і Facebook.

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