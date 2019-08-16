В Instagram представили функцию для борьбы с дезинформацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Социальная сеть Instagram представила инструмент, который позволит сообщать о распространении дезинформации. Об этом сообщает УНН, опираясь на информацию издания Голос Америки и The Hill.
Посты, обозначенные пользователями как подозрительные, будет рассматривать специальный коллектив по проверке фактов. Посты, которые будут признаны такими, что содержат дезинформацию, не будут удалять, но они больше не будут появляться на страницах предлагаемых постов и популярных хештегов.
Ранее доклад сенатского комитета США по вопросам разведки обращала внимание компании Facebook, владеющей Instagram и мессенджером Whatsapp, на недостаточное внимание к распространению дезинформации со стороны России в Instagram.
Журналист-расследователь Кесси Мичел частности, обратил внимание на то, что в докладе Instagram был назван “ключевым полем боя”. Отчет законодателей также обратил внимание на то, что по количеству взаимодействий с пользователями социальная сеть Instagram опережает Facebook.
Как отмечает издание The Hill, Instagram усилило борьбу с дезинформацией на фоне вспышки заболевания корью в США, который связывают с большим количеством дезинформации о якобы вреде вакцинации, которая распространяется онлайн.
Напомним, ФБР ищет подрядчиков для выявления угроз среди пользователей Twitter и Facebook.