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Довел до банкротства: мошенник вывел из украинского банка миллионы гривен

Довел до банкротства: мошенник вывел из украинского банка миллионы гривен

Киев • УНН

 • 17868 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Цитата

"По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из чиновников украинского банка, действия которого довели финансовое учреждение до банкротства. По версии следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирования вкладов 25 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Детали

Так, задокументировано, что служебные лица банка систематически заключали "убыточные" для себя сделки с другими банками, в том числе и по приобретению/продаже иностранной валюты.

Как следствие, эти и другие операции банка привели к его неплатежеспособности в 2017 году. Сейчас это финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.

При этом государственный Фонд гарантирования вкладов, компенсирующий средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионные убытки, 25 млн грн из которых уже подтверждено экспертизой.

Сейчас одному из фигурантов противоправной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Напомним

Группа преступников через созданные мошеннические колл-центры в Харькове и Киеве обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов.

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