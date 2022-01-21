Довів до банкрутства: шахрай вивів із українського банку мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. СБУ викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному із чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства. За версією слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків" - йдеться в повідомленні.
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Так, задокументовано, що службові особи банку систематично укладали "збиткові" для себе угоди з іншими банками, зокрема й з придбання/продажу іноземної валюти.
Як наслідок, ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності у 2017 році. Наразі ця фінансова установа перебуває у процедурі ліквідації.
При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, зазнав від цієї протиправної діяльності мільйонних збитків, 25 млн грн з яких уже підтверджено експертизою.
Наразі одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.
Нагадаємо
Група злочинців через створені шахрайські колл-центри у Харкові та Києві ошукала іноземців на 7,5 мільйона доларів.