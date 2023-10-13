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Доверие между ЕС и Китаем "подорвано" из-за Украины - Боррель

Доверие между ЕС и Китаем "подорвано" из-за Украины - Боррель

Киев • УНН

 • 447416 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Доверие к Китаю "подорвано" из-за позиции Пекина по войне в Украине, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пребывания в Пекине, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейцы считают, что Китай "возможно, не использовал своего сильного влияния, чтобы убедить россию прекратить эту агрессию", заявил Жозеп Боррель в пятницу, выступая перед студентами университетов в Пекине.

"Мы считаем крайне важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником россии в этой войне", - сказал он.

"Я считаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине", - добавил глава дипломатии ЕС.

"Доверие лежит в основе любых человеческих отношений, и... общее доверие разрушено. Чтобы восстановить это доверие, мы должны работать", - цитирует слова Борреля France24.

Среди прочего главный дипломат Европы обратился к теме экономических отношений, подчеркнув что торговый дисбаланс между блоком ЕС и Китаем в размере 400 миллиардов евро (423 миллиарда долларов) "является не только количественным, но и качественным". По мнению Борреля, существует проблема, связанная с постоянными трудностями, которые испытывают европейские компании, когда хотят получить доступ на китайский рынок.

Следует отметить, что поездка Борреля в Китай была дважды отложена в этом году. Нынешний визит Борреля в Пекин, как ожидается, продлится до субботы.

Ранее

УНН сообщал, что ЕС планирует начать расследование, чтобы выяснить, выделяло ли правительство Китая субсидии китайским производителям стали.

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