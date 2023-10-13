Довіра між ЄС і Китаєм "підірвана" через Україну - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Довіра до Китаю "підірвана" через позицію Пекіна щодо війни в Україні, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час перебування в Пекіні, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
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Європейці вважають, що Китай "можливо, не використовував свого сильного впливу, щоб переконати росію припинити цю агресію", заявив Жозеп Боррель у п'ятницю, виступаючи перед студентами університетів у Пекіні.
"Ми вважаємо вкрай важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України в тому, що Китай не є союзником росії у цій війні", - сказав він.
"Я вважаю, що Китаю слід збільшити гуманітарну допомогу Україні", - додав голова дипломатії ЄС
"Довіра лежить в основі будь-яких людських стосунків, і... спільна довіра зруйнована. Щоб відновити цю довіру, ми повинні працювати", - цитує слова Борреля France24.
Серед іншого головний дипломат Європи звернувся до теми економічних відносин, підкресливши що торговельний дисбаланс між блоком ЄС і Китаєм обсягом 400 мільярдів євро (423 мільярди доларів) "є не лише кількісним, але й якісним". На думку Борреля, існує проблема, яка пов’язана з постійними труднощами, які відчувають європейські компанії, коли хочуть отримати доступ на китайський ринок.
Слід зазначити, що поїздка Борреля у Китай була двічі відкладена цього року. Нинішній візит Борреля у Пекін, як очікується, триватиме до суботи.
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УНН повідомляв, що ЄС планує почати розслідування, щоб з’ясувати, чи виділяв уряд Китаю субсидії китайським виробникам сталі.