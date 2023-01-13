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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Доверие к СБУ в Украине выросло за год на 34%, а к Нацполиции на 28% - опрос

Киев • УНН

 • 831610 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине доверие к СБУ выросло за год с 29% до 63%, а к Национальной полиции – с 30% до 58%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 4-27 декабря 2022 года, информирует УНН.

Доверие к СБУ в Украине выросло за год на 34%, а к Нацполиции на 28% - опрос

Цитата

«Прослеживается значительное улучшение доверия и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а к Национальной полиции – с 30% до 58% (баланс вырос с -14% до +45%)», - говорится в результатах опроса.

Детали

Также доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57% (баланс вырос с -7% до +43%).

«Доверие к российским СМИ и раньше отсутствовало, а сейчас это отсутствие стало еще более выразительным: с 3% до 1% стало еще меньше тех, кто доверяет, а баланс снизился с -76% до -92%», - отмечается в результатах опроса.

Кроме того, по результатам опроса украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63% до 71% вырос показатель доверия, а баланс улучшился с 52% до 62%.

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«В этом году мы также спросили об отношении к переселенцам: в целом 52% респондентов доверяют им и только 10% не доверяют (остальные имеют неопределенное / безразличное отношение), а баланс составляет +41%», - отмечается в результатах опроса.

Добавим

КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 995 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым), на подконтрольной территории.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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