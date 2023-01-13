Довіра до СБУ в Україні зросла за рік на 34%, а до Нацполіції на 28% - опитування

Цитата

«Простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%)», - йдеться в результатах опитування.

Деталі

Також довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%).

«Довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, а наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє, а баланс знизився з -76% до -92%», - зазначається в результатах опитування.

Окрім того, за результатами опитування українці стали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63% до 71% зріс показник довіри, а баланс покращився з 52% до 62%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залужний став політиком номер два в Україні – опитування

«Цього року ми також запитали про ставлення до переселенців: загалом 52% респондентів довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене / байдуже ставлення), а баланс становить +41%», - зазначається в результатах опитування.

Додамо

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 995 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), на підконтрольній території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.