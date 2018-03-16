Справка ГСЧС за сутки: 1 801 выезд на вызовы, спасено 2 человека, в Кропивницком восстановлено теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС совершили 1801 выезд на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ДСНС Украины за сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 801 выезд. В результате принятых мер спасено 2 человека, 24 здания и 3 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Также спасатели отчитались, что: “15 марта в 20 час. 30 мин. в г. Кропивницкий подача газа в котельных восстановлена”.
Как сообщал УНН, 14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 15 тысяч жителей.