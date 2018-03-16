Довідка ДСНС за добу: 1 801 виїзд на виклики, врятовано 2 особи, у Кропивницькому відновлено теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 801 виїзд на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 801 виїзд. У результаті вжитих заходів врятовано 2 особи, 24 будівлі та 3 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Також рятувальники відзвітували, що: “15 березня о 20 год. 30 хв. у м. Кропивницький газопостачання до котелень відновлено”.
Як повідомляв УНН, 14 березня у м. Кропивницький через заборгованість залишилось без газопостачання 6 котелень, що забезпечують теплопостачанням 15 тисяч мешканців.