Справка ГСЧС в сутки: 1 587 вызовов

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 587 выездов. В результате принятых мер спасено 9 человек, 120 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, из-за пожара в Черниговском СИЗО эвакуировали 70 человек.