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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Справка ГСЧС в сутки: 1 292 вызова

Киев • УНН

 • 14644 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 292 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины за сутки.

Справка ГСЧС в сутки: 1 292 вызова

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 292 выезда. В результате принятых мер спасено 11 человек, 115 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, пожарные потушили возгорание травяного настила и деревьев на Трухановом острове в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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