Справка ГСЧС в сутки: 1 292 вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 292 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины за сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 292 выезда. В результате принятых мер спасено 11 человек, 115 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, пожарные потушили возгорание травяного настила и деревьев на Трухановом острове в Киеве.