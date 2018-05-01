Справка ГСЧС в сутки: 1 292 вызова

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 292 выезда. В результате принятых мер спасено 11 человек, 115 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, пожарные потушили возгорание травяного настила и деревьев на Трухановом острове в Киеве.