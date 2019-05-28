Пожизненно осужденному по делу Оксаны Макар назначили бесплатного адвоката

"Краснощек ходатайствовал о назначении ему адвоката. Потому что у него не было. И суд постановил назначить ему защитника из центра предоставления бесплатной стороны для правовой помощи и объявил перерыв до 6 августа", - сказал Диденко.

Напомним, Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как сообщал УНН, 10 марта 2012 молодые люди изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела девушка выжила, дала показания, но спустя три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.