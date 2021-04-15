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Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье составила уточненный протокол с итогами голосования

Киев  •  УНН

 • 18989 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области, где проходили довыборы в Верховную Раду, ОИК округа №87 составила уточненный протокол об итогах голосования - кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк набирает 15 536 голосов, кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 114. Об этом сообщили в Общественной сети ОПОРА, передает УНН.

Так, вечером 14 апреля на своем заседании ОИК округа №87 рассмотрела вопрос уточнения протокола об итогах голосования на семи участках, в отношении которых были приняты судебные решения и поручения от ЦИК составить протокол с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в округе 87.

Цитата:

"По данным принятого уточненного протокола ОИК округа №87 по двум лидерам избирательной гонки указаны следующие цифры: Василий Вирастюк - 15 536 голосов, Александр Шевченко (1971 г.р.) - 15 114 голосов", - сообщили наблюдатели ОПОРЫ.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.

Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе "застрял" на 67%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Позже ОИК в округе №87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.

В конце концов ЦИК обязала ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой "Уточненный" с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.

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