Довибори у Раду: ОВК на Прикарпатті склала уточнений протокол з підсумками голосування

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Івано-Франківській області, де проходили довибори до Верховної Ради, ОВК округу №87 склала уточнений протокол про підсумки голосування - кандидат від " Слуги народу" Василь Вірастюк набирає 15 536 голосів, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114. Про це повідомили в Громадській мережі ОПОРА, передає УНН.

Так, ввечері 14 квітня на своєму засіданні ОВК округу №87 розглянула питання уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях, щодо яких були прийняті судові рішення і доручення від ЦВК скласти протокол із позначкою "Уточнений" про підсумки голосування в окрузі 87.

Цитата:

"За даними прийнятого уточненого протоколу ОВК округу №87 щодо двох лідерів виборчих перегонів зазначені такі цифри: Василь Вірастюк - 15 536 голосів, Олександр Шевченко (1971 р.н.) - 15 114 голосів", - повідомили спостерігачі ОПОРИ.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мали встановити до 12 квітня 2021 року.

Відразу після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Згодом ОВК на окрузі №87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.

Врешті ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування та надати не пізніше 17:00 15 квітня протокол з поміткою “Уточнений” з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили до цього часу.

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