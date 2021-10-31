Достичь углеродной нейтральности к середине века – итоговый документ саммита G20

Детали

Лидеры стран-участниц саммит G20) признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине 21-го века. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике, согласованном в воскресенье, 31 октября. Однако в документе содержится мало конкретных обязательств. Кроме того, участники встречи не установили четкий срок для достижения глобальной углеродной нейтральности.

В то время как США и Европейский Союз ранее поставили перед собой цель выйти на уровень нулевых выбросов к 2050 году, Китай, Россия и Саудовская Аравия намерены добиться углеродной нейтральности лишь к 2060 году. Лидеры этих трех стран лично не присутствовали на встрече в Риме.

Участники саммита заявили, что национальные планы действий по сокращению выбросов парниковых газов необходимо будет доработать "при необходимости". Они также пообещали прекратить финансирование производства электроэнергии на угольных электростанциях за рубежом до конца текущего года, но конкретной даты отказа от использования угля лидеры не назвали, пообещав сделать это "как можно скорее".

Страны-участницы G20 призвали к принятию "значимых и эффективных" мер для ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию. "Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание (потепления - Ред.) на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - говорится в коммюнике.

Эксперты ООН между тем предупреждают, что, если уровень выбросов парниковых газов в мире не будет радикально сокращен, к концу 21-го века средняя температура на планете повысится на 2,7 градуса по Цельсию, что станет катастрофой с точки зрения климата.

Помимо климатических вопросов лидеры стран "двадцатки" обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и неравномерное распределение вакцин в мире. В итоговом коммюнике участники встречи пообещали обеспечить "своевременный, справедливый и всеобщий доступ" к вакцинам. Таким образом они хотят содействовать достижению цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привить не менее 40 процентов населения от коронавируса во всех странах к концу 2021 года и 70 процентов к середине 2022-го.

Кроме того, страны G20 намерены сотрудничать с целью взаимного признания вакцин, которые ВОЗ считает эффективными.