Досягти вуглецевої нейтральності до середини століття – підсумковий документ саміту G20

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 50850 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 92110 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 84683 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 82194 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 91858 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 69010 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 64832 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 140200 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85440 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 243372 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
88%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 15529 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 17215 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 14182 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 12732 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 17457 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 107979 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 140180 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 243351 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 417007 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 407471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 21105 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 27025 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27796 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29420 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79557 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Досягти вуглецевої нейтральності до середини століття – підсумковий документ саміту G20

Київ • УНН

 • 24648 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У комюніке за підсумками зустрічі лідери G20 закликали обмежити глобальне потепління в межах 1,5 градуса та забезпечити загальний доступ до вакцин від ковіда. Повідомляє УНН з посиланням на DW.

Досягти вуглецевої нейтральності до середини століття – підсумковий документ саміту G20

Деталі

Лідери країн-учасниць (саміт G20) визнали "ключове значення" досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини 21 століття. Про це йдеться у тексті підсумкового комюніке, погодженому в неділю, 31 жовтня. Проте документ містить мало конкретних зобов'язань. Крім того, учасники зустрічі не встановили чіткого терміну для досягнення глобальної вуглецевої нейтральності.

У той час як США і Європейський Союз раніше поставили собі за мету вийти на рівень нульових викидів до 2050 року, Китай, Росія і Саудівська Аравія мають намір домогтися вуглецевої нейтральності лише до 2060 року. Лідери цих трьох країн особисто не були присутні на зустрічі у Римі.

Учасники саміту заявили, що національні плани дій щодо скорочення викидів парникових газів необхідно буде доопрацювати "при потребі". Вони також пообіцяли припинити фінансування виробництва електроенергії на вугільних електростанціях за кордоном до кінця поточного року, але конкретної дати відмови від використання вугілля лідери не назвали, пообіцявши зробити це якнайшвидше.

Країни-учасниці G20 закликали до вжиття "значних та ефективних" заходів для обмеження глобального потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм. "Ми визнаємо, що наслідки зміни клімату при 1,5 градусах Цельсія набагато нижчі, ніж при 2 градусах. Утримання (потепління - Ред.) на рівні 1,5 градусів вимагатиме значних та ефективних дій та прихильності з боку всіх країн", - йдеться у комюніке.

Експерти ООН тим часом попереджають, що якщо рівень викидів парникових газів у світі не буде радикально скорочений, до кінця 21 століття середня температура на планеті підвищиться на 2,7 градуса за Цельсієм, що стане катастрофою з точки зору клімату.

Крім кліматичних питань лідери країн "двадцятки" обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та нерівномірний розподіл вакцин у світі. У підсумковому комюніке учасники зустрічі пообіцяли забезпечити "своєчасний, справедливий та загальний доступ" до вакцин. Таким чином, вони хочуть сприяти досягненню мети Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прищепити не менше 40 відсотків населення від коронавірусу в усіх країнах до кінця 2021 року та 70 відсотків до середини 2022-го.

Крім того, країни G20 мають намір співпрацювати з метою взаємного визнання вакцин, які ВООЗ вважає за ефективні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60