Досудебное расследование по делу застройщика А.Войцехивского завершили

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры и Национальной полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению застройщика Анатолия Войцехивского и еще двух соучастников - руководителей подконтрольных ему предприятий. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч.3 ст.28, ч. ч.3, 4 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

"Сейчас с материалами дела в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, знакомятся подозреваемые и их адвокаты, после чего обвинительный акт будет передан в суд", - заявил Д.Сторожук.

По словам первого заместителя Генпрокурора, следствию удалось установить, что А.Войцехивский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий (в 2014 году некоторые из них переоформлены на подставных лиц).

С помощью указанных предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены факты повторной продажи квартир в жилых домах, которые уже реализованы другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов незаконно регистрируются в Государственном реестре недвижимого имущества.

"На самовольно захваченные земельные участки, объекты строительства, имущество А.Войцехивского стоимостью около 200 млн грн наложен арест. Печерский районный суд Киева избрал А.Войцехивскому меру пресечения в виде содержания под стражей и определил размер залога - 14 млн грн, после внесения которого, согласно решению суда, он находится по месту своего фактического проживания", - добавил Д.Сторожук.

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