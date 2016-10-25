Досудове розслідування у справі забудовника А.Войцехівського завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури та Національної поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою забудовника Анатолія Войцехівського та ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) , ч.3 ст.28, ч. ч.3, 4 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.
“Наразі з матеріалами справи, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, ознайомлюються підозрювані та їх адвокати, після чого обвинувальний акт буде передано до суду”, — заявив Д.Сторожук.
За словами першого заступника Генпрокурора, слідству вдалося встановити, що А.Войцехівський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств (у 2014 році окремі з них переоформлені на підставних осіб).
За допомогою зазначених підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також встановлено непоодинокі факти повторного продажу квартир в житлових будинках, які вже реалізовані іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва введені в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів незаконно реєструються в Державному реєстрі нерухомого майна.
“На самовільно захоплені земельні ділянки, об’єкти будівництва, майно А. Войцехівського вартістю близько 200 млн грн накладено арешт. Печерським районним судом м. Києва А. Войцехівському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави — 14 млн грн, після внесення якої, відповідно до рішення суду, він перебуває за місцем свого фактичного проживання”, — додав Д.Сторожук.