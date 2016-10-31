Досудебное расследование в отношении должностных лиц по делу обвала на Грибовицкой свалке завершено

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц коммунального предприятия "Збиранка" по факту обвала склона на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Так, трем должностным лицам руководящего состава ЛКП "Збиранка" было сообщено о подозрении в ст.236, ч.2 367 (в нарушении правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, что привело к гибели людей, и в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия) УК Украины.

Доказано, что складирование отходов на свалке проводилось без утвержденного проекта, а должностные лица предприятия не употребляли соответствующих инженерных мероприятий для обеспечения устойчивости полигона как сооружения, надлежащего уплотнения и переслаивания изолирующим материалом составленных отходов.

Все нарушения подтверждены выводами проведенной комплексной судебной инженерно-эколого-геодезической экспертизы. Более того, эксперт подтвердил, что нарушения в работе подозреваемых должностных лиц имеют причинную связь со смещением отходов на полигоне.

Поэтому, 28 октября должностным лицам ЛКП "Збиранка" сообщено о завершении расследования и предоставлены им доступ к материалам уголовного производства, а это всего 200 томов. После их ознакомления обвинительный акт будет направлено в суд.

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц департамента Львовского городского совета, на которых возлагались обязанности по осуществлению контроля за работой ЛКП "Збиранка", а также должностных лиц органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при тушении пожара на Грибовицкой свалке в мае текущего года.

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