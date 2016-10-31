Досудове розслідування щодо посадовців у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Слідчі поліції завершили досудове розслідування стосовно посадовців комунального підприємства “Збиранка” за фактом обвалу схилу на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Так, трьом посадовцям керівного складу ЛКП “Збиранка” було повідомлено про підозру за ст.236, ч.2 367 (у порушенні правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, яке призвело до загибелі людей, та у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки) КК України.
Доведено, що складування відходів на сміттєзвалищі проводилось без затвердженого проекту, а посадовці підприємства не вживали відповідних інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, належного ущільнення та перешарування ізолювальним матеріалом складених відходів.
Усі порушення підтверджено висновками проведеної комплексної судової інженерно-еколого-геодезичної експертизи. Більше того, експерт підтвердив, що порушення у роботі підозрюваних посадових осіб мають причинний зв’язок із зсувом відходів на полігоні.
Відтак, 28 жовтня посадовим особам ЛКП “Збиранка” повідомлено про завершення розслідування та надано їм доступ до матеріалів кримінального провадження, а це загалом 200 томів. Після їх ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Посадовцям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Крім того, продовжується досудове розслідування щодо посадових осіб департаменту Львівської міської ради, на яких покладались обов’язки щодо здійснення контролю за роботою ЛКП “Збиранка”, а також посадових осіб органів Державної служби з надзвичайних ситуацій при гасінні пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні поточного року.
Нагадаємо, посадовці підозрюються у численних порушеннях при експлуатації Львівського міського полігону твердих побутових відходів, які призвели до загибелі 30 травня під обвалами сміття трьох рятувальників та зникнення безвісти команальника.