"Доступными лекарствами" одесситов обеспечивают 240 аптек - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала 2018 врачами Одесской области выписано более 592 тысяч рецептов по правительственной программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ОГА, передает УНН.
"Получить препараты бесплатно или с частичной доплатой можно в 240 аптечных учреждениях. Они предназначены пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа или бронхиальной астмой", - уточнили в ОГА.
По словам в.и.о директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Оксаны Рокунец-Сорочан, к реализации программы кроме аптек привлечено также 49 лечебно-профилактический учреждений.
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"Доступными лекарствами", в частности, активно пользуются жители Лиманского, Татарбунарского районов, а также Дальницкой объединенной территориальной общины. Кроме того, в конце июля реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, расширили на 22 позиции. Отныне он насчитывает 261 лекарственный препарат ", - подчеркнула она.
В нынешнем году для Одесской области предусмотрено 61,5 млн грн на "Доступные лекарства". Из них уже использовано более 34 млн с момента начала действия правительственной программы.
При этом, программа "Доступные лекарства", которой пользуются миллионы украинцев, сегодня оказалась под угрозой срыва. Все дело в том, что парламентарии внесли законопроект, которым предлагают закрыть сотни аптек по Украине, а также полностью разрушить сетевой аптечный бизнес.
Такое развитие событий чревато снижением конкуренции на рынке розничной торговли препаратами, что, в свою очередь, приведет к подорожанию лекарств для потребителя.