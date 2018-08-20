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"Доступними ліками" одеситів забезпечують 240 аптек - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку 2018 року лікарями Одеської області виписано більш 592 тисяч рецептів по урядовій програмі "Доступні ліки". Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я ОДА, передає УНН.

"Доступними ліками" одеситів забезпечують 240 аптек - ОДА

"Отримати препарати безкоштовно або з частковою доплатою можна в 240 аптечних закладах. Вони призначені пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом II типу або бронхіальною астмою", - уточнили в ОДА.

За словами т.в.о директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксани Рокунец-Сорочан, до реалізації програми крім аптек притягнуто також 49 лікувально-профілактичний установ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 8 тис. аптек приєдналися до програми "Доступні ліки"

"Доступними ліками", зокрема, активно користуються жителі Лиманського, Татарбунарського районів, а також Дальницької об'єднаної територіальної громади. Крім того, в кінці липня реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, розширили на 22 позиції. Відтепер він налічує 261 лікарський препарат", - підкреслила вона.

У нинішньому році для Одеської області передбачено 61,5 млн грн на "Доступні ліки". З них вже використано понад 34 млн з моменту початку дії урядової програми.

При цьому, програма "Доступні ліки", якою користуються мільйони українців, сьогодні опинилася під загрозою зриву. Вся справа в тому, що парламентарії внесли законопроект, яким пропонують закрити сотні аптек по Україні, а також повністю зруйнувати мережевий аптечний бізнес.

Такий розвиток подій загрожує зниженням конкуренції на ринку роздрібної торгівлі препаратами, що, в свою чергу, призведе до подорожчання ліків для споживача.

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