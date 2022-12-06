Будут доставлять посылки по воздуху: в Японии презентовали новый дрон

Детали

Почта Японии представила беспилотник, который она разрабатывала в Токио. Аппарат способен перевозить грузы весом в пять килограммов и может пролететь около 35 километров. Почта Японии заявляет, что беспилотники смогут производить доставку быстрее и дешевле.

Правительство Японии в понедельник пересмотрело закон, разрешающий полеты беспилотников за пределами прямой видимости оператора над населенными районами. Но Почта Японии отмечает, что планирует сначала начать внедрять это транспортное средство в горных районах и на отдаленных островах, поскольку в этих районах она сталкивается с более острой нехваткой рабочих рук.

Напомним

Компания Rolls-Royce Holdings Plc заявила, что использует водородное топливо для успешного привода современного авиационного двигателя впервые в мире для авиационной промышленности, поскольку она находится под давлением разработки силовой установки с нулевыми выбросами.