Будут доставлять посылки по воздуху: в Японии презентовали новый дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Почтовая служба Японии заявила, что начнет использовать дроны для доставки товаров в следующем финансовом году, который начнется в апреле. Такое решение было принято после того, как были смягчены правила полетов беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Почта Японии представила беспилотник, который она разрабатывала в Токио. Аппарат способен перевозить грузы весом в пять килограммов и может пролететь около 35 километров. Почта Японии заявляет, что беспилотники смогут производить доставку быстрее и дешевле.
Правительство Японии в понедельник пересмотрело закон, разрешающий полеты беспилотников за пределами прямой видимости оператора над населенными районами. Но Почта Японии отмечает, что планирует сначала начать внедрять это транспортное средство в горных районах и на отдаленных островах, поскольку в этих районах она сталкивается с более острой нехваткой рабочих рук.
Напомним
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