Rolls-Royce зробив технологічний стрибок вперед із випробуванням водневого двигуна

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Випробування проводилися з переобладнаним регіональним авіаційним двигуном Rolls-Royce AE 2100-A з використанням водню, створюваного енергією вітру та припливів, йдеться у заяві британського виробника в понеділок. Конструкція спочатку приводила в дію турбогвинтові двигуни Saab 2000.

Після серії наземних випробувань Rolls-Royce перейде до так званих стендових випробувань, а потім повномасштабних наземних випробувань з одним зі своїх реактивних двигунів Pearl 15.

Авіакомпанії та виробники наполягають на використанні більш екологічного палива як альтернативи газу, хоча технології, включаючи електричні та водневі двигуни, залишаються актуальними роками до комерційного впровадження.

Обіцянка Race to Zero, яку підтримує ООН, спрямована на досягнення чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року.