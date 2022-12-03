Rolls-Royce сделал технологический скачок вперед с испытанием водородного двигателя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Компания Rolls-Royce Holdings Plc заявила, что использует водородное топливо для успешного привода современного авиационного двигателя впервые в мире для авиационной промышленности, поскольку она находится под давлением разработки силовой установки с нулевыми выбросами.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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Испытания проводились с переоборудованным региональным авиационным двигателем Rolls-Royce AE 2100-A с использованием водорода, создаваемого энергией ветра и приливов, говорится в заявлении британского производителя в понедельник. Конструкция первоначально приводила в действие турбовинтовые двигатели Saab 2000.
После серии наземных испытаний Rolls-Royce перейдет к так называемым стендовым испытаниям, а затем полномасштабным наземным испытаниям с одним из своих реактивных двигателей Pearl 15.
Авиакомпании и производители настаивают на использовании более экологичного топлива в качестве альтернативы газу, хотя технологии, включая электрические и водородные двигатели, остаются актуальными годами до коммерческого внедрения.
Обещание поддерживаемой ООН Race to Zero направлено на достижение чистого нулевого выброса углерода к 2050 году.