Доставлятимуть посилки повітрям: у Японії презентували новий дрон

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Пошта Японії представила безпілотник, який вона розробляла в Токіо. Апарат здатний перевозити вантажі вагою до п'яти кілограмів і може пролетіти близько 35 кілометрів. Пошта Японії заявляє, що безпілотники зможуть здійснювати доставку швидше і дешевше.

Уряд Японії в понеділок переглянув закон, який дозволяє польоти безпілотників за межами прямої видимості оператора над населеними районами. Але Пошта Японії зазначає, що планує спочатку почати впроваджувати цей транспортний засіб в гірських районах і на віддалених островах, оскільки в цих районах вона стикається з більш гострою нестачею робочих рук.

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