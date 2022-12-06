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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Доставлятимуть посилки повітрям: у Японії презентували новий дрон

Доставлятимуть посилки повітрям: у Японії презентували новий дрон

Київ • УНН

 • 874154 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поштова служба Японії заявила, що почне використовувати дрони для доставки товарів у наступному фінансовому році, який розпочнеться у квітні. Таке рішення було прийнято після того, як були пом'якшені правила польотів безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Деталі

Пошта Японії представила безпілотник, який вона розробляла в Токіо. Апарат здатний перевозити вантажі вагою до п'яти кілограмів і може пролетіти близько 35 кілометрів. Пошта Японії заявляє, що безпілотники зможуть здійснювати доставку швидше і дешевше.

Уряд Японії в понеділок переглянув закон, який дозволяє польоти безпілотників за межами прямої видимості оператора над населеними районами. Але Пошта Японії зазначає, що планує спочатку почати впроваджувати цей транспортний засіб в гірських районах і на віддалених островах, оскільки в цих районах вона стикається з більш гострою нестачею робочих рук.

Нагадаємо 

Компанія Rolls-Royce Holdings Plc заявила, що використовує водневе паливо для успішного приводу сучасного авіаційного двигуна вперше в світі для авіаційної промисловості, оскільки вона перебуває під тиском розробки силової установки з нульовими викидами.

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