Доставлятимуть посилки повітрям: у Японії презентували новий дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поштова служба Японії заявила, що почне використовувати дрони для доставки товарів у наступному фінансовому році, який розпочнеться у квітні. Таке рішення було прийнято після того, як були пом'якшені правила польотів безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Деталі
Пошта Японії представила безпілотник, який вона розробляла в Токіо. Апарат здатний перевозити вантажі вагою до п'яти кілограмів і може пролетіти близько 35 кілометрів. Пошта Японії заявляє, що безпілотники зможуть здійснювати доставку швидше і дешевше.
Уряд Японії в понеділок переглянув закон, який дозволяє польоти безпілотників за межами прямої видимості оператора над населеними районами. Але Пошта Японії зазначає, що планує спочатку почати впроваджувати цей транспортний засіб в гірських районах і на віддалених островах, оскільки в цих районах вона стикається з більш гострою нестачею робочих рук.
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