Доставка затягивается: 6 испанских танков Leopard отправятся в Украину во второй половине апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Шесть танков Leopard 2A4, которые Испания пообещала отправить Украине, покинут страну во второй половине апреля, заявила министр обороны Маргарита Роблес государственному телеканалу TVE, отодвинув предполагаемую дату поставки, пишет УНН.
Детали
Боевые танки немецкого производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы в резерве, требуя переоборудования и испытаний на боевую готовность после первоначальных сомнений относительно того, смогут ли они снова вступить в бой.
Испания в прошлом месяце заявила, что ожидает отправки танков после пасхальных праздников 9 апреля.
Она обязалась отправить в Украину в общей сложности 10 танков, и Роблес сказала, что вооруженные силы приступили к ремонту четырех оставшихся.
Испания также обучила 40 членов экипажа танка и 15 механиков на военной базе в городе Сарагоса.
Добавим
Другие страны НАТО, включая Германию, Польшу и Португалию, пообещали отправить Украине 48 танков Leopard 2.