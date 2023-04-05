Доставка затягується: 6 іспанських танків Leopard вирушать до України у другій половині квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Шість танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла відправити Україні, покинуть країну в другій половині квітня, заявила міністр оборони Маргарита Роблес державному телеканалу TVE, відсунувши передбачувану дату постачання, пише УНН.
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Бойові танки німецького виробництва не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані в резерві, вимагаючи переобладнання та випробувань на бойову готовність після первинних сумнівів щодо того, чи зможуть вони знову вступити у бій.
Іспанія минулого місяця заявила, що чекає на відправку танків після великодніх свят 9 квітня.
Вона зобов'язалась відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес сказала, що збройні сили приступили до ремонту чотирьох, що залишилися.
Іспанія також навчила 40 членів екіпажу танка та 15 механіків на військовій базі в місті Сарагоса.
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Інші країни НАТО, включаючи Німеччину, Польщу та Португалію, пообіцяли відправити Україні 48 танків Leopard 2.