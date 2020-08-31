Исследование: во время пандемии американцы сэкономили более 91 млрд долларов работая из дома

Сообщается, что только расходы на транспорт на работу и домой американцам обходились в день в 758 млн долларов.

Если считать, что каждый час, который люди проводили в транспорте, стоит 12.50 долларов (это средняя минимальная оплата труда в час), то в период пандемии американцы сэкономили около 411 млн долларов в день. Своими подсчетам поделился Bloomberg News.

Экономист Озимек добавил, что еще около 183 миллионов долларов в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к механику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Telegraph: правительство Великобритании планирует рекордное повышение налогов из-за пандемии

Во время пандемии — меньше автомобилей на дорогах, случается меньше аварий, улучшилось качество воздуха, все это сохранило семейным бюджетам страны в среднем еще 164 млн долларов.

В интервью агентству Bloomberg экономист Озимек заявил, что каждый в США, кто до пандемии тратил деньги на дорогу в офис и обратно, с середины марта сэкономил на транспорте в среднем 2000 долларов.

В американских городах, как Нью-Йорк или столица Вашингтон, люди во время пандемии экономят в среднем полтора часа в день на поездках в транспорте, когда работают из дома.