The Telegraph: уряд Великобританії планує рекордне підвищення податків через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство фінансів Великобританії розглядає варіант найбільшого за кілька десятиліть підвищення податків, пише газета The Telegraph з посиланням на джерела в уряді. Податки повинні компенсувати втрати бюджету через пандемію і скорочення економіки, передає УНН.
Уряд Великобританії наразі обговорює варіант підвищення з 10% до 20% розміру базової податкової ставки на продаж активів і з 18% до 20% — податку на продаж другої квартири або будинку, повідомили співрозмовники газети.
Крім того, для тих громадян, які платять податки за підвищеною ставкою, розмір збору можуть підняти до 40% (з нинішніх 28% з продажу нерухомості і 20% продажу активів). Крім того, відомство обговорює скорочення пенсійних послаблень, введення податку на електронні продажі та підвищення паливних зборів, передає видання.
Газета The Sunday Times, в свою чергу, повідомляє, що Мінфін розглядає підвищення з 19% до 24% податку на прибуток підприємств, що може забезпечити додатковий дохід бюджету в розмірі 12 млрд британських фунтів (16 млрд доларів) в наступному році і в 17 млрд фунтів (22,7 млрд доларів) в 2023-2024 роках.
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The Telegraph пише, що повідомлення про можливе підвищення податків викликали різку протидію бізнесу і економістів. Глава Британської торгової палати Адам Маршалл зазначив, що підвищення податкового тягаря на бізнес до того, як він оговтається після пандемії, може створити проблеми для загального відновлення економіки Великобританії і уповільнити інвестиції.
Газета відзначає, що в другому кварталі 2020 року, економіка Великобританії скоротилася на 20,4%, що стало найгіршим падінням в історії. Розмір державного боргу Великобританії в липні досяг позначки в 2 трлн фунтів стерлінгів (понад 2,6 трлн доларів), перевищивши розмір ВВП країни.
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