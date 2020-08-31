The Telegraph: правительство Великобритании планирует рекордное повышение налогов из-за пандемии

Правительство Великобритании сейчас обсуждает вариант повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома, сообщили собеседники газеты.

Кроме того, для тех граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размеры сбора могут поднять до 40% (с нынешних 28% с продажи недвижимости и 20% продаж активов). Кроме того, ведомство обсуждает сокращение пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи и повышение топливных сборов, передает издание.

Газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщает, что Минфин рассматривает повышение с 19% до 24% налога на прибыль предприятий, которая может обеспечить дополнительный доход бюджета в размере 12 млрд британских фунтов (16 млрд долларов) в следующем году и в 17 млрд фунтов (22,7 млрд долларов) в 2023-2024 годах.

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The Telegraph пишет, что сообщение о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и экономистов. Глава Британской торговой палаты Адам Маршалл отметил, что повышение налогового бремени на бизнес до того, как он придет в себя после пандемии, может создать проблемы для общего восстановления экономики Великобритании и замедлить инвестиции.

Газета отмечает, что во втором квартале 2020 года, экономика Великобритании сократилась на 20,4%, что стало худшим падением в истории. Размер государственного долга Великобритании в июле достиг отметки в 2 трлн фунтов стерлингов (более 2,6 трлн долларов), превысив размер ВВП страны.

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