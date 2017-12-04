Исследование: 74% сливочного масла на потребительском рынке Украины сфальсифицировано

В частности, за 9 месяцев этого года для исследования качества сливочного масла было отобрано 34 образца продукта.

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В целом, из 34 образцов, которые были исследованы в ГП “Укрметртестстандарт”, 25 оказались подделками с немолочными жирами неизвестного происхождения.

Также немолочные жиры были обнаружены в приблизительно половине всех исследованных образцов твердого сыра.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Максима Несмиянова, система проверок качества продуктов питания в Украине полностью искажена.

Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украину сегодня к ответственности почти не привлекают.

Как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественной или опасной продукции больше половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.