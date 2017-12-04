Дослідження: 74% вершкового масла на споживчому ринку України сфальсифіковано

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сьогодні в Україні більше половини зразків вершкового масла не відповідають стандартам якості. Про це свідчать результати дослідження, проведеного та оприлюдненого Громадською організацією "Громадський контроль захисту прав споживача" під час наради в ГУ Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.