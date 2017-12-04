Дослідження: 74% вершкового масла на споживчому ринку України сфальсифіковано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сьогодні в Україні більше половини зразків вершкового масла не відповідають стандартам якості. Про це свідчать результати дослідження, проведеного та оприлюдненого Громадською організацією "Громадський контроль захисту прав споживача" під час наради в ГУ Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.
Зокрема, за 9 місяців цього року для дослідження якості вершкового масла було відібрано 34 зразки продукту.
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В цілому, з 34 зразків, які були досліджені в ДП "Укрметртестстандарт", 25 виявилися підробками з немолочними жирами невідомого походження.
Також немолочні жири були виявлені в приблизно половині всіх досліджених зразків твердого сиру.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Максима Несміянова, система перевірок якості продуктів харчування в Україні повністю спотворена.
Також нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів в Україну сьогодні до відповідальності майже не притягують.
Як виявилося, з сотні порушених кримінальних проваджень за фактами реалізації неякісної або небезпечної продукції більше половини були закриті (61). Ще 42 досі перебувають на обліку. І тільки три кримінальні провадження протягом всього 2016 року за фактами продажу фальсифікату правоохоронці передали до суду.