Исследование: 68% украинцев считают себя верующими
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине 68% граждан считают себя верующими, независимо от того посещают они церковь или нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.
“Исследование 2014 г. зафиксировало рост по сравнению с „довоенным“ 2013 г., числа верующих с 67% до 76%, что характерно для общества, оказалось в стрессовой ситуации. Этот показатель до сих пор остается самым высоким за все годы наблюдений. В дальнейшем он снижался и сейчас составляет 68% опрошенных (от 88% жителей Запада страны до 55% жителей Юга)”, — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что этот показатель не зависит от того, посещает человек церковь или нет.
“Традиционно уровень религиозности выше в старших возрастных группах, по сравнению с младшими (в 2020г: среди 18-24-летних — 52% верующих, среди тех, кому 60 и более лет, — 76%), среди женщин, по сравнению с мужчинами (74% и 61% соответственно), у жителей села по сравнению с горожанами (74% и 65% соответственно)”, — говорится в результатх исследования.
Добавим, исследование проведено с 1 по 8 октября 2020 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, Архиепископ Кипрский Хризостом II согласился поминать главу Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания в богослужении якобы “под давлением патриарха Константинопольского Варфоломея”.