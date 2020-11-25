Дослідження: 68% українців вважають себе віруючими

“Дослідження 2014р. зафіксувало зростання, порівняно з „довоєнним“ 2013р., числа віруючих з 67% до 76%, що є характерним для суспільства, що опинилось у стресовій ситуації. Цей показник досі залишається найвищим за всі роки спостережень. Надалі він знижувався і наразі становить 68% опитаних (від 88% жителів Заходу країни до 55% жителів Півдня)”, — йдеться у результатах дослідження.

Зазначається, що цей показник не залежить від того відвідує людина церкву чи ні.

“Традиційно рівень релігійності є вищим у старших вікових групах, порівняно з молодшими (у 2020р: серед 18-24-річних — 52% віруючих, серед тих, кому 60 і більше років, — 76%), серед жінок, порівняно з чоловіками (74% і 61%, відповідно), у жителів села, порівняно з містянами (74% і 65%, відповідно)”, — йдеться у результатх дослідження.

Додамо, дослідження проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Архієпископ Кіпрський Хризостом II погодився поминати главу Православної Церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія в богослужінні нібито “під тиском патріарха Константинопольського Варфоломія”.